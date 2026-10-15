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Моуриньо: Спечелихме шест точки срещу два много трудни съперника

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Спорт
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Португалецът похвали играчите на Реал след успеха над Рома.

Жозе Моуриньо
Снимка: БГНЕС
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Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо похвали играчите си за показания характер при победата с 4:3 над Рома в Шампионската лига снощи. Испанците изоставаха с 1:3, но в последните минути осъществиха паметен обрат и си тръгнаха от Вечния град с пълен актив от точки.

„Противникът беше труден. Те играят различен стил футбол от този, с който сме свикнали. За тях също е много трудно да поддържат това темпо и интензивност в продължение на 90 минути. Заслужаваха да поведат, въпреки че не бях доволен от някои наши действия, довели до техни попадения. И след това обърнахме резултата с много смелост. Смелост, която играчите показаха. Равенството беше положителен резултат, към който се стремихме. Това е изключително важна победа, шест точки срещу два много трудни съперника. Поставихме се в добра позиция“, каза Моуриньо.

„Прекарах много години в Италия и познавам Гасперини (треньора на Рома). Той ни хвана неподготвени, но във футбола няма чудеса. Не е възможно да поддържаш този интензитет в продължение на 90 минути“, добави португалецът.

„Ла Лига си е Ла Лига, а Шампионската лига си е Шампионска лига. Това са шест точки от два мача. Все още не е свършило, но е много важно за нас. Остават шест мача и вече играхме срещу двама съперници от топ ниво“, завърши треньорът на Реал Мадрид.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Реал Мадрид # Жозе Моуриньо

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