Моуриньо: Спечелихме шест точки срещу два много трудни съперника

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо похвали играчите си за показания характер при победата с 4:3 над Рома в Шампионската лига снощи. Испанците изоставаха с 1:3, но в последните минути осъществиха паметен обрат и си тръгнаха от Вечния град с пълен актив от точки.

„Противникът беше труден. Те играят различен стил футбол от този, с който сме свикнали. За тях също е много трудно да поддържат това темпо и интензивност в продължение на 90 минути. Заслужаваха да поведат, въпреки че не бях доволен от някои наши действия, довели до техни попадения. И след това обърнахме резултата с много смелост. Смелост, която играчите показаха. Равенството беше положителен резултат, към който се стремихме. Това е изключително важна победа, шест точки срещу два много трудни съперника. Поставихме се в добра позиция“, каза Моуриньо.

„Прекарах много години в Италия и познавам Гасперини (треньора на Рома). Той ни хвана неподготвени, но във футбола няма чудеса. Не е възможно да поддържаш този интензитет в продължение на 90 минути“, добави португалецът.