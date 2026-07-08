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МВР проверя полетите на Делян Пеевски

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Според вътрешния министър големият въпрос е защо толкова години никой не е дръзвал да проверява Пеевски

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Снимка: БТА
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От МВР проверяват откъде Делян Пеевски е имал финансов ресурс да заплати над 180 частни полета, както и дали адвокатът, придружавал лидера на ДПС, не представлява дружества, придобили активи от фалиралата КТБ, откъдето да са плащани част от сметките.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Има случаи, в които един такъв частен самолет се ползва дълго време само от един клиент и този клиент е Делян Пеевски. Ще изясним дали случайно този самолет не е негов, освен че го ползва."

Според Демерджиев големият въпрос е защо толкова години никой не е дръзвал да проверява Пеевски.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Защо, след като той беше включен в списъка „Магнитски“ за данни за огромни мащаби на корупция, влияеща на управлението на цяла държава, това нещо продължи. Не само Пеевски – всеки в България ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Проверяваме престъпления, а не се занимаваме с личния живот на един или друг. Десислава Атанасова е нещо като косвена жертва в случая. Човек, който се е озовал там, в списъка с хората, направили резервация и евентуално летели с Пеевски."

Скандалът около полетите коментира и правосъдният министър Николай Найденов, който заяви, че министерството няма механизъм, по който да освобождава конституционни съдии за уронване на престижа на институцията, която е независима.

  • Полетите на Пеевски: Сблъсък между вътрешния министър и депутата

Николай Найденов, министър на правосъдието: „За съжаление в Конституцията съществува известен вакуум. Когато един редови магистрат извърши действие, което да накърни престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва."

От МВР заявиха, че случаят ще бъде изяснен изцяло.



#полетите на Пеевски #министър Николай Найденов #Иван Демерджиев

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