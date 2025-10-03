Щабът към МВР се събра на спешно заседание заради усложнената обстановка в страната.

"В три области Бургас, Монтана и Перник - в някои общини има въведени бедствени положения. Още тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика щаба и беше въведен плана при бедствия по точка наводнения" - това заяви Тони Тодоров - зам.-министър на МВР.

За съжаление потвърждаваме информацията за един загинал човек, "който се е намирал в подземно помещение, негово работно място и просто не е бил уведомен за случващото се".

Тодоров поясни, че се издирва един човек - работник багерист, който се издирва на Елените.

Захари Васков - директор на ГДНП посочи, че се създават екипи, които да следят денонощно ситуацията.

"Навсякъде е създадена такава организация. Навсякъде има екипи на полиция, която да помага при нужда от евакуация от хора. Евакуация е наложена в Царево рано тази сутрин на 30 души. Опасността е преминала вече. Хората са си по домовете. На Елените ситуацията и към момента е много сложна".

Общо около 50 души са гости на хотели, които предстоят да бъдат евакуирани в Елените. На място се извършват преговори с тези, които отказват да бъдат евакуирани. Той отправи апел към всички граждани да спазват указанията на полицията. Към момента няма данни за изчезнали лица.

Комисар Калоян Дончев - началник на Националния оперативен център на ГДПБЗН отново посочи, че най-критична е обстановката на Елените. 18 екипа с над 50 служители работят на терен в Бургас. В Перник и Монтана има затворени пътища, екипите работят по остраняването на паднали дървета.

Мария Ботева - зам.-началник "Пътна полиция" поясни, че по различните райони в страната се взимат различни мерки, за да бъде обезопасена сигурността на хората.