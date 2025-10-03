ЕК ни удържа 200 млн. евро по ПВУ заради КПК, властта има 6 месеца да разреши казуса

440 млн. евро по второто плащане от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат преведени съвсем скоро, обяви в Министерския съвет вицепремиерът Томислав Дончев.

Европейската комисия обаче удържа 200 млн. евро заради неразрешения казус с Комисията за противодействие на корупцията - управляващите ще имат 6-месечен срок, за да разрешат казуса.

"Ще имаме 6-месечен срок, работейки със службите на ЕК, да преосмислим изцяло съществуването и кройката на КПК. Задача, която е трудна, защото не говорим само за преговори между ЕК и българското правителство, говорим за намиране на мнозинство в Народното събрание, което да подкрепи една нова кройка, нова логика на съществуването и работата на КПК".

От 59 етапни цели, необходими за получаване на втория транш, България е изпълнила 58, обясни още Дончев. Вчера правителството е подало искане и за трето плащане - за 1 милиард и 600 млн. евро:

"Което трябва да бъде обработено максимално бързо. Повтарям призива си - всички, които изпълняват проекти, да работят качествено, крайният срок е август месец догодина и не можем да си позволим никакво забавяне", заяви вицепремиерът.

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че удържаните средства няма да се отразят на дефицита, защото представляват вземане, което впоследствие подлежи на възстановяване от страна на ЕК

"ПВУ се изпълнява с изключително ускорени темпове. Министерският съвет е направил всичко необходимо, продължава да полага усилия, така че България да се възползва от средствата. От началото на тази година сме разплатили над 1 милиард и 800 лв. Всички средства, предоставени по първото плащане, са разплатени и сега проектите се разплащат със средства от националния бюджет, към този момент достигат половин милиард лева".

България е изпълнила всички необходими стъпки за второто и третото плащане, каза правосъдният министър Георги Георгиев:

"Нов закон за частиня фалит, нови процедури за задължителна съдебна медиация, приехме промените в закона за лицата, подаващи сигнали. Проведохме реформа в областта на търговската несъстоятелност. Очакваме в рамките на две седмици на второ четене НС да приеме реформата по по отношение на Накацателно-процесуалния кодекс и правомощията на прокуратурата".

Подготвя се и закон за лобизма, който до седмица ще бъде обявен за обществени консултации, както и цялостна реформа на Административно-процесуалния кодекс и дигитализация на административните производства. Тези промени изпълняват изискванията за пето, шесто и седмо плащане.