Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Назначена му е полицейска охрана

кметът плевен получил заплаха живота
Кметът на община Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си. Това потвърди самият той пред журналисти днес.

Заплашителен мейл, в който се посочва, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба, е получен на служебната електронна поща. В него се призовава той да пусне водата и да подаде оставката си.

В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог, коментира Христов. Той подчерта, че оставка няма да подаде.

След като заплахата е получена, е уведомена прокуратурата и полицията. Кметът каза, че му е назначена полицейска охрана.

#кметът на Плевен #заплахи

