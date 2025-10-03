Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара София"

На 2 октомври малко след 19.00 ч. в ГКПП "Аерогара София" чрез телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън.

Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от ГПУ - София, сектор "Специални тактически действия" в РДГП - Аерогари и дирекция "Сигурност" на летището. Взривно устройство не е открито.

При проведените издирвателни мероприятия граничните полицаи са установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица.

С нея е бил и 57-годишният ѝ съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета за Лутън, тъй като са закъснели и са пристигнали след като качването на борда на самолета е приключило.