Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара София"

Задържаха жена и мъж, обадили се за бомба на ГКПП "Аерогара София"

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
На 2 октомври малко след 19.00 ч. в ГКПП "Аерогара София" чрез телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън.

Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от ГПУ - София, сектор "Специални тактически действия" в РДГП - Аерогари и дирекция "Сигурност" на летището. Взривно устройство не е открито.

При проведените издирвателни мероприятия граничните полицаи са установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица.

С нея е бил и 57-годишният ѝ съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета за Лутън, тъй като са закъснели и са пристигнали след като качването на борда на самолета е приключило.

