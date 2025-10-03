Започна оглед на инфраструктурата в община Царево след наводненията

Екипи от Областно пътно управление Бургас извършват оглед на цялата инфраструктура в региона на община Царево, за да оценят състоянието ѝ и да бъдат набелязани последващи действия за възстановяването ѝ, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Участък от второкласния път II-99 между селата Изгрев и Българи в община Царево е затворен за всички автомобили поради компрометирана цялост на моста над река Изгревска при 59 км. Съоръжението е с нарушена цялост от обилните валежи през последното денонощие, които причиниха наводнения и сериозни материални щети.

За гарантиране на безопасността на пътуващите е ограничено преминаването в отсечката между град Царево и Малко Търново, като трафикът се пренасочва по общински пътища през Царево – Бродилово – след това отново по пътя Царево – Малко Търново, както и по третокласния път III-907 Босна - Визица. Движението се регулира от "Пътна полиция".

Съоръжението при 59 км на второкласния път е в експлоатация от 1960 г., като е частично ремонтирано през 2023 г. след наводненията преди две години.

Община Царево поиска съдействие от военните заради усложнената обстановка, причинена от проливни валежи, довели до наводнения и обявяване на бедствено положение на територията на цялата община. Отправено е искане за контролирано взривяване на устието на река Велека, с цел ускорено оттичане на водата и предотвратяване на допълнителни наводнения.