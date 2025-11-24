БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

Националният ни отбор по футбол до 16 г. ще изиграе две контролни срещи с връстниците си от Унгария

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Проверките са 25 и 27 ноември в Телки, Унгария.

националният отбор футбол изиграе две контролни срещи връстниците унгария
Юношеският национален отбор на България до 16 години ще изиграе две контролни срещи с връстниците си от Унгария.

Двубоите ще се проведат в базата на Унгарския футболен съюз, която се намира на 10 километра от Будапеща. Контролите са планирани за 25 и 27 ноември.

Селекционерът Светослав Петров повика общо 20 футболисти, които ще представят България в двете проверки.

Вратари:
Росен Ивайлов Модев (Кристъл Палас, Англия)
Умут Сунаев Бекиров (Лудогорец Разград)

Полеви състезатели:
Александър Захариев Сираков (ПФК Септември София)
Антон Юрий Даскалов (ПФК Септември София)
Мартин Венциславов Кузманов (ПФК Септември София)
Антоан Андреев Добрев (ФК Академик Пловдив)
Илия Стоянов Антонов (ФК Академик Пловдив)
Кристиян Филипов Митрушев (ФК Академик Пловдив)
Томи Иванов Хаджиев (ФК Академик Пловдив)
Васил Василев Киров (ПФК Левски София)
Витомир Георгиев Тодоров (ПФК Лудогорец Разград)
Денислав Свиленов Димитров (ПФК Лудогорец Разград)
Димитър Димов Стефанов (Сесвете, Хърватия)
Явор Николов Кръстев (Сесвете, Хърватия)
Калоян Миленов Недев (ФК Бургас Спорт)
Кирил Методиев Костадинов (Одензе БК, Дания)
Манол Иванов Данчев (ПФК Пирин Благоевград)
Мартин Петков (Херта Берлин, Германия)
Николай Благоев Неделчев (ПФК Локомотив Пловдив)
Християн Петров Захариев (ФК Етър Велико Търново)

