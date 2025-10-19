БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният ни отбор по футбол за юноши до 15 г. записа втора победа на приятелския турнир на УЕФА

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
национали U15 България
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

България U15 записа втори пореден успех в приятелския турнир на УЕФА след 2:0 над Словакия U15. Надпреварата среща „лъвчетата“ с отборите на Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври.

Селекцията на Петър Карачоров показа отново силна игра, като създаде множество положения за гол, а попаденията за успеха паднаха през първата част на срещата.

Мартин Данчев, който се разписа и в първия мач с Литва, откри резултата. Центриране от дясно мина през наказателното поле, Георги Тодоров пропусна топката, тя отиде на задна греда на Данчев, който я прати в мрежата.

Второто попадение дойде в 20-ата минута. Българите продължиха да правят преса в средна третина, отнеха топката и тя стигна до Йоан Йорданов. Роденият в Ямбол нападател преодоля двама защитници на Словакия и с мощен удар вкара под плонжа на вратаря.

След почивката българите, вече с доста смени в състава, продължиха да доминират и можеха да направят резултата си по-убедителен, но пропуски ги лишиха от тези възможности.

В откриващия за надпреварата мач "лъвчетата“ спечелиха с 4:2 след дузпи срещу Литва, след като в редовното време мачът завърши 3:3. Така България е на върха в класирането с 5 точки в турнира ра развитие на УЕФА, следвана от Словакия с 3, Литва с 1 и Полша без актив. По-късно днес поляците играят с литовските юноши.

В заключителните трети срещи на 22.10 от 11.00 часа се срещат Словакия U15 и Литва U15, докато родната селекция ще играе от 16.00 часа с Полша U15.

Мачовете от турнира са първи международни срещи за този отбор на България U15, като всички двубои се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.

