БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 5 млн. души в света са видели изложбата "Ван Гог: имерсивно преживяване"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Запази
Над 5 млн. души в света са видели изложбата "Ван Гог: имерсивно преживяване"
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Над 5 милиона души от над 50 страни от цял свят са видели изложбата "Ван Гог: имерсивно преживяване", съобщават организаторите. В момента изложбата е в Утрехт, за първи път в Нидерландия, където отвори врати през юни миналата година.

200 от най-известните картини на прочутия нидерландски художник Винсент ван Гог (1853 – 1890) "оживяват" на 4000 кв. метра чрез прожекции, графично съдържание и виртуална реалност.

Акцентът на изложбата е специално виртуално преживяване: "Един ден от живота на художника". Това е десетминутно мултисензорно представление, което разказва на посетителите историята на някои от най-известните творби на Ван Гог, сред които са "Тераса на нощно кафене" и "Звездна нощ над Рона". Използвана е 4K технология или Ultra High Definition (UHD), която има четири пъти по-висока разделителна способност от 1080p Full HD.

Посетителите имат и уникална възможност да надникнат в света на Ван Гог чрез лични писма и кратки документални филми за неговите техники на рисуване. Може да се "влезе" в реконструирана версия на спалнята на Ван Гог в Арл. Има репродукции с музейно качество и множество информационни табла.

За младите посетители има студио "Цвят и дисплей", където могат да създават и представят свои творби в стила на Ван Гог.

Нидерландските медии определят изложбата като "образователно-развлекателно" преживяване, което предлага нов поглед към завладяващия свят на Ван Гог.

CNN класира "Ван Гог: имерсивно преживяване" сред 12-те най-добри имерсивни преживявания в света. USA TODAY я определя като "най-доброто имерсивно изкуство за 2025 г."

Изложбата пътува от 2017 година. В момента може да бъде видяна в още няколко града, от които пет са в Европа.

#имерсивно преживяване #ван гог

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
2
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Сретение Господне е
3
Сретение Господне е
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
4
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
5
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
6
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
5
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Любопитно

Почистват основно фреската "Страшният съд" на Микеланджело в Сикстинската капела
Почистват основно фреската "Страшният съд" на Микеланджело в Сикстинската капела
Кога ще свърши зимата - мармотът Фил направи своето предсказание Кога ще свърши зимата - мармотът Фил направи своето предсказание
Чете се за: 00:42 мин.
Започна традиционният карнавал във Венеция Започна традиционният карнавал във Венеция
Чете се за: 00:37 мин.
Температурата в Москва падна под минус 20° Температурата в Москва падна под минус 20°
Чете се за: 00:32 мин.
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от "Сам вкъщи" Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от "Сам вкъщи"
17562
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари? Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
"Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море? "Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Нова схема: Сайт предлага правна консултация от името на български...
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ