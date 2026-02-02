Над 5 млн. души в света са видели изложбата "Ван Гог: имерсивно преживяване"

Над 5 милиона души от над 50 страни от цял свят са видели изложбата "Ван Гог: имерсивно преживяване", съобщават организаторите. В момента изложбата е в Утрехт, за първи път в Нидерландия, където отвори врати през юни миналата година.

200 от най-известните картини на прочутия нидерландски художник Винсент ван Гог (1853 – 1890) "оживяват" на 4000 кв. метра чрез прожекции, графично съдържание и виртуална реалност.

Акцентът на изложбата е специално виртуално преживяване: "Един ден от живота на художника". Това е десетминутно мултисензорно представление, което разказва на посетителите историята на някои от най-известните творби на Ван Гог, сред които са "Тераса на нощно кафене" и "Звездна нощ над Рона". Използвана е 4K технология или Ultra High Definition (UHD), която има четири пъти по-висока разделителна способност от 1080p Full HD.

Посетителите имат и уникална възможност да надникнат в света на Ван Гог чрез лични писма и кратки документални филми за неговите техники на рисуване. Може да се "влезе" в реконструирана версия на спалнята на Ван Гог в Арл. Има репродукции с музейно качество и множество информационни табла.

За младите посетители има студио "Цвят и дисплей", където могат да създават и представят свои творби в стила на Ван Гог.

Нидерландските медии определят изложбата като "образователно-развлекателно" преживяване, което предлага нов поглед към завладяващия свят на Ван Гог.

CNN класира "Ван Гог: имерсивно преживяване" сред 12-те най-добри имерсивни преживявания в света. USA TODAY я определя като "най-доброто имерсивно изкуство за 2025 г."

Изложбата пътува от 2017 година. В момента може да бъде видяна в още няколко града, от които пет са в Европа.