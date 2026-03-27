Наградите „Икар“ ще бъдат връчени тази вечер – 27 март, когато се отбелязва Международния ден на театъра, от Съюза на артистите в България.

Церемонията ще се проведе в Народния театър „Иван Вазов“, а мотото тази година – „Да обичаш на инат“ – е вдъхновено от 80-годишнината от рождението на Николай Волев.

Сред вече обявените отличия:

Веселин Маринов получава награда за атракционно и сценично изкуство

Ненчо Илчев – за принос към цирковото и илюзионното изкуство

проф. Дойчина Синигерска – за куклено изкуство

проф. Боньо Лунгов – за педагогическа дейност

доц. Мария Диманова – за чест и достойнство

Анета Сотирова – за изключителен принос към театъра

В актьорските категории конкуренцията е силна. При мъжете за водеща роля са номинирани Йордан Ръсин, Пламен Димов и Тодор Дърлянов, а при жените – Радина Думанян, Станка Калчева и Стефка Янорова.

За режисура са отличени номинации на Боян Крачолов, Стоян Радев и Стайко Мурджев.

Наградите „Икар“ са едни от най-престижните отличия в българския театър и традиционно се връчват именно на този ден – като символ на признание към творците и тяхната отдаденост към сцената.