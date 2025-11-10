БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани отпада от състава на Франция за предстоящите две квалификации за Мондиал 2026

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Франция оглавява група Д с 10 точки от четири мача и е домакин на Украйна на "Парк де Пренс" в четвъртък, преди да гостува на Азербайджан три дни по-късно.

Рандал Коло Муани, Национален отбор на Франция по футбол
Снимка: БТА
Нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани отпада от състава на Франция за квалификациите за Световното първенство този месец, след като получи контузия на челюстта при равенството 2:2 с Манчестър Юнайтед в събота, съобщиха от Френската футболна федерация.

Коло Муани беше заменен на полувремето и докато мениджърът на "шпорите" Томас Франк първоначално заяви, че контузията не е "нищо сериозно", френските медии обявиха, че прегледите са показали, че 26-годишният футболист е с фрактура на челюстта.

"Нападателят на Тотнъм получи контузия на долната челюст в събота срещу Манчестър Юнайтед. След консултация с лекаря Франк льо Гал, Дидие Дешан потвърди, че Коло Муани няма да бъде в състава", се казва в изявление на френската федерация.

Крилото на Ланс Флориан Товен е повикан като негов заместник.

Коло Муани, който има 9 гола в 31 двубоя за Франция, беше повикан за първи път от юни, след като не беше включен в последните два състава на Дешан.

Франция, която също е без контузените играчи на Пари Сен Жермен Дезире Дуе и Усман Дембеле, оглавява група Д с 10 точки от четири мача и е домакин на Украйна на "Парк де Пренс" в четвъртък, преди да гостува на Азербайджан три дни по-късно.

Шампионите на планетата от 2018 година могат да си осигурят място на Мондиала догодина в Северна Америка с победа над Украйна.

