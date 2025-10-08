Напрежение в Павликени: Защо не искат новия управител на общинската болница?

В Павликени нараства напрежението около избора на нов управител на общинската болница. Днес Общинският съвет там трябва да гласува назначаването на нов управител, който вече е гласуван след окончателно проведен конкурс. Очаква се обаче това да се случи на фона на протести в подкрепа на досегашния управител д-р Ренета Кръстева.

Каква е причината за това?

"Комисията е дала ниски оценки на д-р Кръстева, която 16 години е управлявала болницата без никакви аргументи. Даже не разберем какви са оценките, които комисията е дала", заяви работещ в болницата.

Цанко Цонев, който е общински съветник, обясни, че Комисията е следвала правила, решени от Общинския съвет. Поясни, че в комисията няма никой, който да е с медицинско образование, но "то не е и нужно".

Работещите в болницата попитаха общинския съветник защо е дадена толкова ниска оценка на д-р Ренета Кръстева.

Самата тя пък каза, че е получила административно наказание, което е приключило през 2023 заради помещение, отдавано на нейна роднина. Конкурсът е бил "обиден" по думите й.

Ръководството на болницата и общинския съветник влязоха в спор по отношение на финансовото състояние на болницата.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева