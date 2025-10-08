БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение в Павликени: Защо не искат новия управител на общинската болница?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

В Павликени нараства напрежението около избора на нов управител на общинската болница. Днес Общинският съвет там трябва да гласува назначаването на нов управител, който вече е гласуван след окончателно проведен конкурс. Очаква се обаче това да се случи на фона на протести в подкрепа на досегашния управител д-р Ренета Кръстева.

Каква е причината за това?

"Комисията е дала ниски оценки на д-р Кръстева, която 16 години е управлявала болницата без никакви аргументи. Даже не разберем какви са оценките, които комисията е дала", заяви работещ в болницата.

Цанко Цонев, който е общински съветник, обясни, че Комисията е следвала правила, решени от Общинския съвет. Поясни, че в комисията няма никой, който да е с медицинско образование, но "то не е и нужно".

Работещите в болницата попитаха общинския съветник защо е дадена толкова ниска оценка на д-р Ренета Кръстева.

Самата тя пък каза, че е получила административно наказание, което е приключило през 2023 заради помещение, отдавано на нейна роднина. Конкурсът е бил "обиден" по думите й.

Ръководството на болницата и общинския съветник влязоха в спор по отношение на финансовото състояние на болницата.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева

#нов управител #Павликени

Последвайте ни

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
2
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
3
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
4
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
5
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
6
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Регионални

Ще бъде ли решена и как кризата с боклука?
Ще бъде ли решена и как кризата с боклука?
Кога ще отпадне забраната за достъп в Елените? Кога ще отпадне забраната за достъп в Елените?
Чете се за: 01:40 мин.
След потопа в Царево: Оставени сме от държавата сами да се справяме с това наводнение След потопа в Царево: Оставени сме от държавата сами да се справяме с това наводнение
Чете се за: 01:07 мин.
Започва търсенето на дърва за огрев - има ли повишаване на цената? Започва търсенето на дърва за огрев - има ли повишаване на цената?
Чете се за: 01:17 мин.
Паднали камъни от крепостта "Трапезица" затвориха пътя Велико Търново-Горна Оряховица Паднали камъни от крепостта "Трапезица" затвориха пътя Велико Търново-Горна Оряховица
Чете се за: 00:22 мин.
За пример: Деца намериха портмоне на пешеходна пътека в Исперих - върнаха го За пример: Деца намериха портмоне на пешеходна пътека в Исперих - върнаха го
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за трагедията в Елените?
4 души загубиха живота си: Ще понесе ли някой отговорност за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции Пренастроихте ли касовите апарати? КЗП и НАП започват да налагат санкции
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма Сделката за съдбата на Газа на фокус - между оптимизма и песимизма
Чете се за: 01:05 мин.
По света
За пример: Деца намериха портмоне на пешеходна пътека в Исперих -...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Валежите днес остават главно в Северна България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бразилската полиция спаси прострелян ягуар
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Цената на златото достигна нов исторически връх
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ