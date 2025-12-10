БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нобел за мир: Мария Корина Мачадо пропусна церемонията в Осло

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
Латинска Америка
В реч, прочетена от дъщеря й, Мачадо осъди "държавния тероризъм" на управлението начело с Николас Мадуро

очакване нобеловия лауреат мир
Снимка: БТА/Архив
На пищна церемония в Осло Нобеловата награда за мир беше връчена в отсъствие на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

В реч, прочетена от дъщеря й, Мачадо осъди "държавния тероризъм" на управлението начело с Николас Мадуро и призова към "готовност за борба за свобода". Отвличане на хора, изтезания и преследване на привърженици на опозицията са част от обвиненията срещу режима в Каракас, които прозвучаха на церемонията. 58-годишната лауреатка се укрива след оспорваните президентски избори във Венецуела през 2024-та.

