Ноел Галахър ще бъде обявен за автор на песни на годината на церемонията за наградите "Брит"

Ноел Галахър ще бъде обявен за автор на песни на годината на церемонията за връчването на музикалните награди "Брит" в края на февруари, предаде ДПА. Галахър, който постигна успехи както с групата "Оейзис", така и с проекта си Noel Gallagher's High Flying Birds, печели в миналото доста британски музикални отличия, припомня ДПА.

Наградата в категорията "Автор на песни на годината" се присъжда за изключителен талант в създаването на хитове и се определя от специално подбрана група от експерти. Сред предишните носители на отличието са Ед Шийран, Кид Харпун, Рей и Чарли Екс Си Екс.

Галахър ще получи наградата на церемонията в Манчестър на 28 февруари.

Той е най-известен като член на групата "Оейзис" заедно с брат си Лиам. Наскоро бандата приключи дългоочакваното си световно турне, след като отново се събра.

Ноел Галахър е автор на хитовете Wonderwall, Don't Look Back In Anger и Champagne Supernova за групата от Манчестър, преди тя да се разпадне през 2009 г. след конфликт между братята. През август 2024 г. "Оейзис" сложи край на 16 години спекулации, като потвърди завръщането си на сцената с турнето Oasis Live 25.

Междувременно формацията Noel Gallagher's High Flying Birds издаде четири успешни студийни албума, припомня ДПА.

Снимки: БГНЕС, архив

Хари Стайлс и Оливия Дийн ще се изявят на церемонията за връчването на наградите в Co-op Live в Манчестър, заедно с групата "Уолф Алис" и Марк Ронсън.

Оливия Дийн и Лола Янг получиха най-много номинации за тазгодишните награди – по пет за всяка от тях.