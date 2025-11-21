Новата рейтингова система показва кои университети и специалности водят през 2025 г.

Министерството на образованието и науката представи новото издание на Рейтинговата система на университетите в България за 2025 г. Това е 15-тото издание, което сравнява 51 висши училища в 52 професионални направления.

Системата оценява университетите по 52 показателя – качество на обучението, научна дейност, реализация на завършилите, доходите им след дипломиране и мнението на студентите. Тази година е добавен и нов индикатор: как студентите оценяват посещаемостта на лекциите и упражненията.

Според предишното издание най-високи доходи имат завършилите „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ – над 4500 лева. Следват специалности като математика, комуникационна техника, енергетика, обществено здраве и електротехника, където доходите са между 3000 и 4000 лева.

Новата класация за 2025 г. показва кои специалности остават най-перспективни и как се променя академичната карта на България.