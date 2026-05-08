Новият регионален министър Иван Шишков: Всички факти около обществените поръчки ще станат ясни

Служебният регионален министър Николай Найденов предаде властта на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

В началото на срещата Найденов заяви, че е удовлетворен от срещите и от работата, която са свършили до момента.

“Удовлетворен съм и от моя екип – свършихме много работа, без да си правим компромиси и забележки. Даваме устойчивост на цялото министерство”, допълни той.

И добави, че разбиранията за работа на Шишков 100% покрива вижданията за това как трябва да работи министерството с останалите институции.

От своя страна, новият регионален министър дойде с папка в ръка и обясни:

“Няма как да избягаме от наследството на предишните кабинети и проблемите, които са оставени. Тази папка съдържа не само идеи за бъдещето, но и много натрупани проблеми.”

Основната част от проблемите идват от предишното редовно правителство. Похарчени са огромни средства за поддръжка на пътищата, които в един момент се оказаха повече от предвидения бюджет за ремонт на пътища. Няма как скоро обществото да не разбере защо и как са харчени тези средства, обясни той.

Шишков уточни, че всички факти около обществените поръчки ще станат ясни.