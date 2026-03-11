Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток

Ормузкият проток ли е новото бойно поле във войната в Близкия изток - три търговски кораба бяха ударени в пролива. Иран потвърди, че той е извършил атаката по един от тях. Техеран се закани, че "нито капка" петрол няма да мине през водния път, по който обикновено минават около 1/5 от световните доставки. Съединените щати обявиха, че са "елиминирали" 16 ирански минополагащи кораба. "Войната ще приключи скоро" каза Доналд Тръмп, тъй като по думите му "вече няма какво повече да бъде поразено".

Засегнатите при ударите в Ормузкия проток кораби плават под тайландски и японски флаг, а третият под юрисдикцията на Маршаловите острови. Иранската революционна гвардия пое отговорност за удара по тайландския кораб. 20 моряци от 23 членния екипаж на плавателния съд спасени от Оманския флот. Иран продължава да атакува съседните държави, за нападения съобщават Саудитска Арабия, Кувейт и ОАЕ. Въпреки, че според САЩ, интензитетът на иранските удари е паднал значително.

Централно командване на САЩ: "В сравнение с първите 24 часа от операция "Епична ярост" иранските атаки с балистични ракети и дронове са намалели драстично."

Часове след информацията, че Техеран минира Ормузкия проток, Вашингтон съобщи, че е елиминирал десетки минополагащи плавателни съдове. Сателитни снимки показват разрушения по военна база в Исфахан, за експлозии се съобщава в Тебриз. В Техеран, хиляди се събраха на погребална церемония в памет на висш военен.

Ирански представител потвърди, че новият върховен лидер Моджтаба Хаменей е леко ранен при удара, при който беше убит баща му в началото на бойните действия. Моджтаба Хаменей запазва мълчание, но продължава да работи, съобщава Техеран. Призивите към иранците да излязат на протести и да свалят режима контрастират с предупрежденията на началника на иранската полиция.

Ахмадреза Радан, началник на иранската полиция: "Официално съм заявил и го повтарям - отсега нататък, ако някой действа по заповед на врага, няма да се смята за протестиращ или нещо подобно. Ще ги приемаме за врагове и ще се отнасяме с тях като с врагове. Всичките ни служители са с пръст върху спусъка, готови да защитят революцията и да подкрепят народа и родината ни."

Иран се закани, че следващият обект на атаки ще бъдат американски банки. Операцията в Иран няма да времеви ограничения и ще продължи колкото е необходимо, заяви министърът на отбраната на Израел.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "Ще продължим да действаме и да смазваме режима, както и стратегическите му обекти в Техеран и в цял Иран. Ден след ден, цел след цел. Ще продължим да даваме възможност на иранския народ да се вдигне и да свали режима. В крайна сметка, това е нещо, което зависи от тях."

Според Турция, войната трябва да бъде прекратена преди да пламне целият регион.

Реджеп Ердоган, президент на Турция: "Все още не сме загубили надежда оръжията да замлъкнат. Тази война трябва да бъде спряна, преди да се разрасне и да запали целия регион. Ако на дипломацията се даде шанс, това със сигурност е възможно."

