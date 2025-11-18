БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийският огън тръгва на път към Милано 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
Запази
щафетата олимпийския огън измине 000 италия началото зимните игри февруари
Слушай новината

Олимпийският огън ще измине над 12 000 километра из Италия в месеците преди Зимните олимпийски игри през февруари 2026 година. Щафетата ще мине през най-известните места в страната – Колизеума в Рим, Канале Гранде във Венеция, както и южните градове Неапол, Палермо и Бари.

Идеята е огънят да стигне до всички части на Италия, дори до места, където зимните спортове не са популярни. Организаторите искат да покажат, че спортът може да обединява хората и да създава емоции навсякъде.

Пламъкът ще бъде запален на 26 ноември в Олимпия, Гърция – родното място на древните игри. След това ще пристигне в Италия и ще започне пътешествието си от Рим на 6 декември. За Коледа огънят ще бъде в Неапол, а на Нова година – в Бари. На 26 януари ще достигне Кортина д’Ампецо – точно 70 години след първите зимни игри там през 1956 г.

Щафетата ще приключи на 6 февруари в Милано, когато огънят ще освети церемонията по откриването на игрите на стадион „Сан Сиро“.

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
6
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Спорт

Екстремно планинско колоездене в Източните Родопи
Екстремно планинско колоездене в Източните Родопи
Дронбол – футбол с дронове вместо играчи Дронбол – футбол с дронове вместо играчи
Чете се за: 00:20 мин.
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом за сезона в Световната купа по ски Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом за сезона в Световната купа по ски
Чете се за: 00:25 мин.
Яник Синер отново триумфира на ATP Яник Синер отново триумфира на ATP
Чете се за: 00:20 мин.
Португалия си гарантира участие на Мондиал 2026 Португалия си гарантира участие на Мондиал 2026
Чете се за: 00:25 мин.
Последен шанс за успех за футболните ни национали срещу Грузия Последен шанс за успех за футболните ни национали срещу Грузия
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Опасни селфита на фона на мизерия - кой е собственикът на сградата,...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ