Олимпийският огън тръгва на път към Милано 2026

Олимпийският огън ще измине над 12 000 километра из Италия в месеците преди Зимните олимпийски игри през февруари 2026 година. Щафетата ще мине през най-известните места в страната – Колизеума в Рим, Канале Гранде във Венеция, както и южните градове Неапол, Палермо и Бари.

Идеята е огънят да стигне до всички части на Италия, дори до места, където зимните спортове не са популярни. Организаторите искат да покажат, че спортът може да обединява хората и да създава емоции навсякъде.

Пламъкът ще бъде запален на 26 ноември в Олимпия, Гърция – родното място на древните игри. След това ще пристигне в Италия и ще започне пътешествието си от Рим на 6 декември. За Коледа огънят ще бъде в Неапол, а на Нова година – в Бари. На 26 януари ще достигне Кортина д’Ампецо – точно 70 години след първите зимни игри там през 1956 г.

Щафетата ще приключи на 6 февруари в Милано, когато огънят ще освети церемонията по откриването на игрите на стадион „Сан Сиро“.