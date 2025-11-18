Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста

Апелативният съд в Пловдив потвърди определението на Окръжен съд – Стара Загора и остави в ареста четиримата мъже, обвинени в организирано източване на дизелово гориво от база на "Лукойл – България" ЕООД в землището на с. Загоре.

Става дума за 31-годишния Я.М., 35-годишния И.Й., 42-годишния Ж.Ж. и 36-годишния П.П., срещу които прокуратурата повдигна двойно обвинение – за участие в организирана престъпна група и за кражба в особено големи размери.

Според разследването, в периода 3–5 ноември 2025 г. четиримата са действали координирано, използвали са два автомобила и технически средства, с които са източили приблизително 7 тона дизелово гориво от съоръжения на "Лукойл – България" ЕООД.

Прокуратурата квалифицира деянието като: кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

Освен това, според обвинението, още през юли 2025 г. същите лица са се сговорили да извършват кражби, което попада под чл. 321 от НК за участие в престъпна група.

И Окръжният съд – Стара Загора, и Апелативният съд – Пловдив приеха, че са изпълнени и двете законови предпоставки за най-тежката мярка "Задържане под стража".