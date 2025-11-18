БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази

Прокуратурата квалифицира деянието като кражба в особено големи размери

Снимка: БТА
Слушай новината

Апелативният съд в Пловдив потвърди определението на Окръжен съд – Стара Загора и остави в ареста четиримата мъже, обвинени в организирано източване на дизелово гориво от база на "Лукойл – България" ЕООД в землището на с. Загоре.

Става дума за 31-годишния Я.М., 35-годишния И.Й., 42-годишния Ж.Ж. и 36-годишния П.П., срещу които прокуратурата повдигна двойно обвинение – за участие в организирана престъпна група и за кражба в особено големи размери.

Според разследването, в периода 3–5 ноември 2025 г. четиримата са действали координирано, използвали са два автомобила и технически средства, с които са източили приблизително 7 тона дизелово гориво от съоръжения на "Лукойл – България" ЕООД.

Прокуратурата квалифицира деянието като: кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

Освен това, според обвинението, още през юли 2025 г. същите лица са се сговорили да извършват кражби, което попада под чл. 321 от НК за участие в престъпна група.

И Окръжният съд – Стара Загора, и Апелативният съд – Пловдив приеха, че са изпълнени и двете законови предпоставки за най-тежката мярка "Задържане под стража".

#оставт в ареста #източено гориво #"Лукойл" #задържани

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
4
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
5
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Сигурност и правосъдие

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Казусът "Корал": Тръгва делото срещу депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова Казусът "Корал": Тръгва делото срещу депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова
Чете се за: 01:02 мин.
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Чете се за: 02:50 мин.
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
Ново заседание по делото "Дебора" Ново заседание по делото "Дебора"
Чете се за: 01:00 мин.
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Опасност за шофьорите: Тунел "Дупница" на главния път...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя?
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ