Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП

Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността

Национална агенция за приходите
Снимка: БТА
Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите предвид назначаването му за особен търговски управител съгласно решение на МС от 14 ноември.

На негово място за изпълнителен директор на НАП е назначен Христо Марков – досегашен заместник изпълнителен директор на Агенцията.

От НАП обясниха, че Христо Марков е дългогодишен техен служител с управленски и експертен опит и над 30 години стаж в приходната администрация. До 3 ноември 2025 г. той е ръководил Териториална дирекция на НАП София, след което е назначен за заместник изпълнителен директор.

Досегашният ръководител на приходната агенция Румен Спецов е назначен за особен управител на ЛУКойл. Правителственото решение е прието неприсъствено.

