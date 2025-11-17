Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"

Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, показва справка по фирменото дело на рафинерията в ТР. Спецов, заедно с швейцарския гражданин Евгени Маняхин, се водят вече законните представители на дружеството. Преди назначаването му в бургаската рафинерия, той беше изпълнителен директор на Националната агенция по приходите.

В делото се посочва и правното основание за вписването на Румен Спецов като особен търговски представител, което е назначението му от Министерския съвет с Решение № 796 от 14 ноември 2025 г., съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В Управителния съвет на дружеството, чийто мандат изтича на 21 юни 2026 г., влизат Димитър Добрев, Росен Григоров, Станимир Буланов, Евгени Маняхин и Александър Георгиев, според данните в Търговския регистър. Надзорният съвет е в състав Александър Величков, Булат Субаев, Корнелис Питер ван де Путте и Цветан Цирков.

До избора и назначаването на Румен Спецов като особен търговски представител на "Лукойл Нефтохим Бургас" се стигна след извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет в петък. Пристъпването към процедурата стана възможно с публикуването в Държавен вестник на измененията на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.