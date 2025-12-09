БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕК започна разследване на "Гугъл"
НОИ: Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лв

Средният осигурителен доход за страната за септември 2025 г. беше в размер на 1882,97 лв.

нои утвърди проектобюджета доо 2026 година
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лева. Това съобщиха от Националния осигурителен институт .

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. е 1816,74 лв., допълват от институцията.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г.

