Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните технически прегледи. Инспекторите ще изискват от операторите на пунктове подробна информация относно динамиката на цените, причините за евентуалното им повишаване и доказателства, че промяната е икономически обоснована. Какви са цените на годишните технически прегледи и как операторите на пунктовете приемат новината?

И Александър, и Марио са минали годишен технически преглед срещу около 100 лева и смятат, че услугата е поскъпнала.

Александър Илиев - шофьор: "Още един разход повече, вече прелива чашата. Не знам как се ценообразува, но не знам нещо да е намаляло през годините." Марио - шофьор: "Навсякъде са вдигнати цените, явно е нормално."

Цените варират – в някой градове ГТП струва 70-80 лв., в други над 140 лв. В сервиза на Румен Дунев прегледът е 95 лв. Той признава, че има увеличение и посочва причините.

Румен Дунев - автомобилен експерт: "Има пунктове, които нямат достатъчно бр клиенти, а трябва да покрият голям брой разходи. Има технически специалисти всеки един пунк, които са част от обществото, те искат по-високи възнаграждения."

Проверките на КЗП започват след сигнали за повишени цени.

Александър Колячев - председател на Комисията за защита на потребителите: "Изискали сме информация от определени дружества за цените и ценообразуващите фактори, същевременно сме планирали и са в ход проверки съвместни с ИА "Автомобилна администрация" по места, не само в София, но и в цялата страна."

При нарушения глобите са от 5000 до 100 000 лв., а при повторни – двойни. Дунев предлага решение, за да се избегне спекулата.

Румен Дунев - автомобилен експерт: "Ако цената на ГТП бъде обвързана като процент от МРЗ в страната с вдигане на МРЗ автоматично ще се знае каква е фиксираната цена на ГТП."

От "Автомобилна администрация" ще следят основните елементи на техническия преглед, както и изправността на оборудването в пунктовете.

позиция на ИА "Автомобилна администрация": "В проверките на пунктовете за периодични технически прегледи, организирани от Комисията за защита на потребителите, се включват и екипи на ИА "Автомобилна администрация". Инспекторите на Агенцията следят за стриктното спазване на методиката по Наредба Н 32, в която са описани всички задължителни елементи на техническия преглед – спирачна система, вредни емисии, газова уредба, осветителни тела (фарове, мигачи, стопове, габаритни светлини), стъкла и огледала, кормилна уредба и окачване. Контролът обхваща и наличието и изправността на необходимите уреди в техническите пунктове и дали са преминали периодичните проверки."

