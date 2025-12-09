Какви са цените и как операторите на пунктовете приемат новината?
Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните технически прегледи. Инспекторите ще изискват от операторите на пунктове подробна информация относно динамиката на цените, причините за евентуалното им повишаване и доказателства, че промяната е икономически обоснована. Какви са цените на годишните технически прегледи и как операторите на пунктовете приемат новината?
И Александър, и Марио са минали годишен технически преглед срещу около 100 лева и смятат, че услугата е поскъпнала.
Александър Илиев - шофьор: "Още един разход повече, вече прелива чашата. Не знам как се ценообразува, но не знам нещо да е намаляло през годините."
Марио - шофьор: "Навсякъде са вдигнати цените, явно е нормално."
Цените варират – в някой градове ГТП струва 70-80 лв., в други над 140 лв. В сервиза на Румен Дунев прегледът е 95 лв. Той признава, че има увеличение и посочва причините.
Румен Дунев - автомобилен експерт: "Има пунктове, които нямат достатъчно бр клиенти, а трябва да покрият голям брой разходи. Има технически специалисти всеки един пунк, които са част от обществото, те искат по-високи възнаграждения."
Проверките на КЗП започват след сигнали за повишени цени.
Александър Колячев - председател на Комисията за защита на потребителите: "Изискали сме информация от определени дружества за цените и ценообразуващите фактори, същевременно сме планирали и са в ход проверки съвместни с ИА "Автомобилна администрация" по места, не само в София, но и в цялата страна."
При нарушения глобите са от 5000 до 100 000 лв., а при повторни – двойни. Дунев предлага решение, за да се избегне спекулата.
Румен Дунев - автомобилен експерт: "Ако цената на ГТП бъде обвързана като процент от МРЗ в страната с вдигане на МРЗ автоматично ще се знае каква е фиксираната цена на ГТП."
От "Автомобилна администрация" ще следят основните елементи на техническия преглед, както и изправността на оборудването в пунктовете.
позиция на ИА "Автомобилна администрация": "В проверките на пунктовете за периодични технически прегледи, организирани от Комисията за защита на потребителите, се включват и екипи на ИА "Автомобилна администрация". Инспекторите на Агенцията следят за стриктното спазване на методиката по Наредба Н 32, в която са описани всички задължителни елементи на техническия преглед – спирачна система, вредни емисии, газова уредба, осветителни тела (фарове, мигачи, стопове, габаритни светлини), стъкла и огледала, кормилна уредба и окачване. Контролът обхваща и наличието и изправността на необходимите уреди в техническите пунктове и дали са преминали периодичните проверки."
