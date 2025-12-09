БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕК започна разследване на "Гугъл"

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази

Разследването ще провери дали компанията е нарушила правилата на ЕС за конкуренцията

какви последиците масовия срив гугъл
Слушай новината

Европейската комисия започна официално антитръстово разследване, за да прецени дали компанията "Гугъл" е нарушила правилата на ЕС за конкуренцията, използвайки съдържанието на уеб издатели, както и съдържание, качено на YouTube за целите на изкуствения интелект.

Разследването ще проучи по-специално дали "Гугъл" нарушава конкуренцията, като налага нелоялни условия на издатели и създатели на съдържание или като си предоставя привилегирован достъп до такова съдържание, като по този начин поставя разработчиците на конкурентни модели с изкуствен интелект в неизгодно положение.

"Гугъл", със седалище в САЩ, е мултинационална технологична компания, специализирана в интернет услуги и продукти, които включват технологии за онлайн реклама, търсене, облачни изчисления, софтуер, хардуер и изкуствен интелект.

Комисията е информирала "Гугъл" и органите за защита на конкуренцията на държавите членки, че е започнала производство по този случай.

#разследване #ЕК #"Гугъл"

Последвайте ни

ТОП 24

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
1
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
2
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
4
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
5
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
6
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Европа

Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите
Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите
Служителите на Лувъра планират стачка заради недостиг на персонал и ресурси Служителите на Лувъра планират стачка заради недостиг на персонал и ресурси
Чете се за: 01:45 мин.
Париж посреща Коледа с празнична украса Париж посреща Коледа с празнична украса
Чете се за: 00:45 мин.
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
Чете се за: 01:05 мин.
ЕС с нови мерки срещу миграцията ЕС с нови мерки срещу миграцията
Чете се за: 02:02 мин.
Турция ще гарантира трансфера на руски газ към Унгария Турция ще гарантира трансфера на руски газ към Унгария
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

ЕК започна разследване на "Гугъл"
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос" Вятър, вълни и вертолет: Как военноморските сили спасиха моряците от „Кайрос"
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна 19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Седми ден протести на гръцките фермери - ще има ли нови блокади по...
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Обрат в политиката на САЩ за износ на чипове: Американска продукция...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
У дома: От Космоса се завърнаха един американец и двама руснаци
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ