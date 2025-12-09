ЕК започна разследване на "Гугъл"

Европейската комисия започна официално антитръстово разследване, за да прецени дали компанията "Гугъл" е нарушила правилата на ЕС за конкуренцията, използвайки съдържанието на уеб издатели, както и съдържание, качено на YouTube за целите на изкуствения интелект.

Разследването ще проучи по-специално дали "Гугъл" нарушава конкуренцията, като налага нелоялни условия на издатели и създатели на съдържание или като си предоставя привилегирован достъп до такова съдържание, като по този начин поставя разработчиците на конкурентни модели с изкуствен интелект в неизгодно положение.

"Гугъл", със седалище в САЩ, е мултинационална технологична компания, специализирана в интернет услуги и продукти, които включват технологии за онлайн реклама, търсене, облачни изчисления, софтуер, хардуер и изкуствен интелект.

Комисията е информирала "Гугъл" и органите за защита на конкуренцията на държавите членки, че е започнала производство по този случай.