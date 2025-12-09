Българската гайда и гайдарското свирене вече са част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО

Българската гайда и традиционното гайдарско свирене официално бяха вписани в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

„Нов запис в Списъка на нематериалното културно наследство: Гайди и гайдарство в България – предаване на знания и умения. Поздравления!“, гласи официалното съобщение.

Решението е взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство, която се провежда в Делхи, Индия. България участва със специално разработено национално досие: „Гайди и гайдарско свирене в България – предаване на знания и умения“.

За да бъде определена дадена традиция като нематериално културно наследство, тя трябва да се предава между поколенията и да бъде поддържана от общност, съгласно критериите на ЮНЕСКО.

Освен българската номинация, тази година комитетът разглежда общо 11 предложения за практики, нуждаещи се от спешно опазване, 54 номинации за представителния списък и едно предложение за Регистъра на добрите практики.

Вписването на гайдата в световната листа представлява още едно международно признание за богатството на българските традиции.





