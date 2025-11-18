БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 00:45 мин.

Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване

Цветелина Катанска
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Бюджетната комисия към парламента прие за първо четене закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

С него се увеличава минималният осигурителен праг до 620.20 евро, увеличава се и максималният осигурителен праг 2352 евро.

Най-сериозната поправка е увеличение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта или между 10 и 13%. Синдикатите подкрепиха бюджета.

"Приходите приемаме за разумни. Ние разглеждаме увеличението на осигуровките като първи стъпки за изпълнение на стабилизиране на пенсионната система в България", каза Ася Гонева, председател на Надзорния съвет на НОИ.

Очаквано остро срещу поправката възразиха работодателските организации.

"По отношение на бюджета нашите организации бяха против. Ние не подкрепяме увеличението на минималната работна заплата от 1 януари, ние одобряваме размера на осигурителните вноски с 2 процентни пункта", каза Румен Радев, председател на АИКБ.

Финансовият министър Теменужка Петкова коментира пред БНТ, че действителното увеличение на осигуровките е било 1 процентен пункт в бюджетната прогноза, но се е наложило да бъде увеличен заради недостига на средства и нуждата от голяма компенсация от държавния бюджет.

