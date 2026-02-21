БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Организационният комитет за световното първенство за атлети със синдром на Даун направи оглед на Арена София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази
Организационният комитет за световното първенство за атлети със синдром на Даун направи оглед на Арена София
Слушай новината

Подготовката за световното първенство за атлети със синдром на Даун навлиза в ключова фаза, след като Организационният комитет извърши официален оглед на Арена София, където ще се проведат състезанията по спортна и художествена гимнастика.

За първи път в рамките на шампионата двата спорта ще се проведат паралелно в единна състезателна среда – иновативен формат, който изисква прецизна координация и високо ниво на организация.

Подобен модел е реализиран преди години в Дворец на културата и спорта, когато по време на турнир от Световната купа се проведоха заедно състезания по спортна гимнастика и акробатика.

Сходен формат бе приложен и на Първите европейски игри в Баку, където в обща програма бяха включени художествена гимнастика, аеробика и акробатика. По време на огледа в залата бяха обсъдени разположението на уредите, съдийските позиции, зоните за състезателите и треньорските щабове, както и логистиката за публика и официални лица.

На инспекцията присъстваха Слав Петков – президент на Федерацията за адаптирана физическа активност, Невяна Владинова – вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика, Мария Кънчева – председател на треньорската комисия към Българската федерация по художествена гимнастика, Здравко Куртев – съдия от най-висока международна категория по спортна гимнастика и отговорник за направление „Спортна гимнастика“ в Организационния комитет. Куртев е дългогодишен треньор и преподавател в Националната спортна академия.

Сред присъстващите бяха още Александра Динева – технически секретар на състезанията по художествена гимнастика, както и Елена Дукова – генерален секретар на Българската федерация по естетическа групова гимнастика и вицепрезидент на Международната федерация по естетическа групова гимнастика.

#Световно първенство за спортисти със Синдром на Даун в София 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
3
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
5
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
6
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Други спортове

Триумф за Италия в ски кроса при мъжете
Триумф за Италия в ски кроса при мъжете
Ариана Фонтана, Федерика Бриньоне и Франческа Лолобриджида, които озариха Игрите в Милано/Кортина Ариана Фонтана, Федерика Бриньоне и Франческа Лолобриджида, които озариха Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 03:15 мин.
Йоханес Клаебо пренаписа историята с 11-ти златен олимпийски медал Йоханес Клаебо пренаписа историята с 11-ти златен олимпийски медал
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте по БНТ 3: Финландия и Словакия в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026 Гледайте по БНТ 3: Финландия и Словакия в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 01:05 мин.
Отборът на САЩ защити олимпийската си титла във въздушната акробатика за смесени тимове Отборът на САЩ защити олимпийската си титла във въздушната акробатика за смесени тимове
Чете се за: 01:40 мин.
Линдзи Вон претърпя пета операция Линдзи Вон претърпя пета операция
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение на камиони
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ