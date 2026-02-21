Организационният комитет за световното първенство за атлети със синдром на Даун направи оглед на Арена София

Подготовката за световното първенство за атлети със синдром на Даун навлиза в ключова фаза, след като Организационният комитет извърши официален оглед на Арена София, където ще се проведат състезанията по спортна и художествена гимнастика.

За първи път в рамките на шампионата двата спорта ще се проведат паралелно в единна състезателна среда – иновативен формат, който изисква прецизна координация и високо ниво на организация.

Подобен модел е реализиран преди години в Дворец на културата и спорта, когато по време на турнир от Световната купа се проведоха заедно състезания по спортна гимнастика и акробатика.

Сходен формат бе приложен и на Първите европейски игри в Баку, където в обща програма бяха включени художествена гимнастика, аеробика и акробатика. По време на огледа в залата бяха обсъдени разположението на уредите, съдийските позиции, зоните за състезателите и треньорските щабове, както и логистиката за публика и официални лица.

На инспекцията присъстваха Слав Петков – президент на Федерацията за адаптирана физическа активност, Невяна Владинова – вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика, Мария Кънчева – председател на треньорската комисия към Българската федерация по художествена гимнастика, Здравко Куртев – съдия от най-висока международна категория по спортна гимнастика и отговорник за направление „Спортна гимнастика“ в Организационния комитет. Куртев е дългогодишен треньор и преподавател в Националната спортна академия.

Сред присъстващите бяха още Александра Динева – технически секретар на състезанията по художествена гимнастика, както и Елена Дукова – генерален секретар на Българската федерация по естетическа групова гимнастика и вицепрезидент на Международната федерация по естетическа групова гимнастика.