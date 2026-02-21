БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отборът на САЩ защити олимпийската си титла във въздушната акробатика за смесени тимове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Среброто е за Швейцария, а бронзовото отличие взе Китай.

Отборът на САЩ защити олимпийската си титла във въздушната акробатика за смесени тимове
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Американският отбор защити титлата си във въздушната акробатика на ски-свободен стил за смесени отбори на Игрите в Милано/Кортина, като финалът се проведе в Ливиньо. Преди четири години тимът на САЩ триумфира в същата дисциплина в Пекин, а днес със скокове на Кайла Кун, Конър Кърън и Кристофър Лилис тимът набра общо 325,35 точки и убедително завърши на първо място.

Втори остана тимът на Швейцария с 296,91 точки, като много силно представяне при третия скок направи Ное Рот, с което помогна за сребърния медал на тима. Рот спечели сребро и в индивидуалната дисциплина вчера.

Китайците, които бяха олимпийски шампиони от Пекин преди четири години, сега се задоволиха с бронзовите медали. От азиатците се очакваше повече, тъй като в тима са олимпийският шампион индивидуално Синди Ван, както и Тянма Ли, който спечели бронзов медал на сингъл. Китай бе втори след първия финал, но остана с 279,68 точки трети заради силното представяне на швейцарците. Без медал е тимът на Австралия.

За финала се класираха отборите на САЩ, Китай, Австралия и Швейцария, като отпаднаха тимовете на Канада, Украйна и Казахстан.

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
3
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
5
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
6
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Зимни

Триумф за Италия в ски кроса при мъжете
Триумф за Италия в ски кроса при мъжете
Ариана Фонтана, Федерика Бриньоне и Франческа Лолобриджида, които озариха Игрите в Милано/Кортина Ариана Фонтана, Федерика Бриньоне и Франческа Лолобриджида, които озариха Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 03:15 мин.
Йоханес Клаебо пренаписа историята с 11-ти златен олимпийски медал Йоханес Клаебо пренаписа историята с 11-ти златен олимпийски медал
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте по БНТ 3: Финландия и Словакия в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026 Гледайте по БНТ 3: Финландия и Словакия в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 01:05 мин.
Линдзи Вон претърпя пета операция Линдзи Вон претърпя пета операция
Чете се за: 00:37 мин.
Легендарният чешки хокеист Яромир Ягър обяви, че няма намерение да продължава професионалната си кариера Легендарният чешки хокеист Яромир Ягър обяви, че няма намерение да продължава професионалната си кариера
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение на камиони
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ