Триумф за Италия в ски кроса при мъжете

Домакините от Италия отпразнуваха двоен успех в ски кроса при мъжете на Зимните олимпийски игри, след като техни представители заеха първите две места в надпреварата от програмата на ските свободен стил.

Олимпийската титла спечели Симоне Деромедис, който бе най-бърз в големия финал и заслужено се качи на върха на почетната стълбичка. 25-годишният световен шампион от 2023 година постигна най-значимия успех в кариерата си, като в оспорвана битка изпревари сънародника си Федерико Томазони.

Бронзовото отличие отиде при швейцареца Алекс Фива, чието място на подиума бе определено след фотофиниш. За него това е втори пореден олимпийски медал в дисциплината след среброто от Пекин 2022.

Четвърти във финалното спускане остана японецът Сатоши Фуруно.