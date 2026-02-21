БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Французи са първите олимпийски шампиони в смесените двойки по ски алпинизъм

Спорт
Емили Ароп и Тибо Аселме влязоха в историята.

ски алпинизъм
Снимка: БТА
Французите Емили Ароп и Тибо Аселме влязоха в историята като първите олимпийски шампиони в смесените двойки по ски алпинизъм на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, където дисциплината направи своя дебют.

Френският тандем контролираше състезанието от началото до края, оглавявайки класирането на всяка междинна контрола. Форматът изискваше всеки от двамата състезатели да премине по два пъти трасето, като предава щафетата на партньора си.

Ароп и Аселме финишираха за 26:57.4 минути и оставиха на 11.9 секунди зад себе си швейцарците Мариане Фатон и Йон Кистлер. Ден по-рано Фатон бе изпреварила именно Ароп в индивидуалната надпревара при жените.

Бронзовите медали заслужиха испанците Ана Алонсо Родригес и Ориол Кардона Кол, които завършиха с изоставане от 26.5 секунди спрямо победителите.

За Ароп и Аселме това бе второ отличие от Игрите в Италия, след като по-рано французойката спечели сребро при жените, а нейният съотборник се нареди трети в мъжката надпревара.

#Тибо Аселме #Емили Ароп #ски алпинизъм #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

