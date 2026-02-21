Министър Димитър Илиев: Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев присъства на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина и проследи участието на биатлонистките Лора Христова и Милена Тодорва в масовия старт на 12,5 км.

Христова зае 14-ата позиция, а Милена Тодорова финишира 20-а. След финала той се срещна със състезателките и треньорските щабове, като ги поздрави за достойното представяне и за последователната работа през целия олимпийски цикъл.

На Игрите в Милано-Кортина Лора Христова спечели бронзов медал в индивидуалната надпревара, а Милена Тодорова записа четвърто място в спринта.

„Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти – както за утвърдените ни състезатели, така и за младите таланти на България. Когато те са подкрепени по правилния начин и имат спокойствието да се концентрират върху подготовката си, постигат успехи, с които се гордее цялата нация", каза Димитър Илиев. Той подчерта, че сред водещите му приоритети е да гарантира стабилна и дългосрочна подкрепа за българските спортисти.

Министърът на младежта и спорта ще присъства и на тържествената церемония по закриването на Олимпийските игри.