Шоу за публиката и красота за душата - гледайте гала концерта по фигурно пързаляне тази вечер по БНТ 1

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Насладете се на красивите изпълнения на най-добрите фигуристи на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Прякото предаване от Милано започва в 21:00 ч. по БНТ 1!

гала фигурно
Олимпийската гала вечер по фигурно пързаляне в Милано/Кортина 2026 ще предложи фантастично шоу, за да сложи край на изявите на най-добрите състезатели на леда.

Списъкът с участници включва звезди като Алиса Лю, Иля Малинин, Амбър Глен, Медисън Чок и Евън Бейтс и други.

Най-забележителните състезатели във фигурното пързаляне ще се завърнат на леда за финалните изпълнения, различни от всичко виждано досега на Игрите.

Гала вечерта ще се проведе в предпоследния ден и ще предложи изяви, които вече няма да бъдат оценявани за медали, което предвещава отлично настроение на леда и по трибуните.

Ще видим оригинални костюми и спираща дъха хореография, поднесена от най-добрите състезатели.

"Гала вечерта е възможност за кънкьорите да излязат и да изпълнят програма, която не се оценява. Всички правила, които се прилагат в състезанието, не важат, така че участниците винаги имат свободата да се пързалят както и колкото искат, на каквато музика предпочитат, с какъвто костюм решат, освободено и без напрежение", уверяват ни домакините на Игрите.

В шоуто участват всички медалисти, но и тези останали на крачка от отличията. Ще видим и състезатели, които хората обичат и подкрепят бурно от трибуните, както и разбира се, представители на страната домакин.

При мъжете на леда ще излезе шампионът Михаил Шайдоров от Казахстан, подгласниците му японците Юма Кагияма и Шун Сато, както и определяният за фаворит за титлата, но в крайна сметка останал на едва 8-ото място в крайното подреждане Иля Малинин. Все пак той завоюва златото в отборната надпревара с тима на САЩ. В програмата ще се включи и италинецът Даниел Грасел.

При дамите ще заблестят златната медалистка Алиса Лю от САЩ, подгласничките й от Япония Каори Сакамото и Ами Накай, както и Амбър Глен, Аделия Петросян, Нина Петрокина.

Представители на спортните двойки ще са шампионите Рику Миура и Рюичи Кихара от Япония, сребърните Анастасия Метелкина и Лука Берулава от Грузия, и носителите на бронзовите отличия Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин от Германия. На леда своето съчетание ще покажат и италианците Сара Конти и Николо Мачи.

В Унипол Форум ще видим и олимпийските златни медалисти при танцовите двойки Гийом Сизерон, Лоранс Фурние Бодри от Франция, сребърните Медисън Чок, Евън Бейтс от САЩ, бронзовите Пайпър Гилес, Пол Поарие от Канада. Сред участниците ще бъдат и представителите на домакините Шарлен Гиняр, Марко Фабри (Италия).

Очаква ни великолепно шоу поднесено с вкус и стил, точно по италиански. Не го пропускайте тази вечер от 21:00 пряко по БНТ 1!

#Милано/Кортина 2026

