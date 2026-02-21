Димитър Илиев: Това е най-успешната Олимпиада за България от 24 години насам

Избраният за служебен министър на спорта Димитър Илиев сподели, че Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина са най-успешните за България от 24 години насам.

Родните атлети спечелиха две бронзови отличия чрез Тервел Замфиров в алпийския сноуборд и Лора Христова в биатлона, а единствено в Солт Лейк Сити 2002 българските състезатели за завоювали повече медали - три.

Служебният министър на спорта пристигна вчера в Италия и днес изгледа на от трибуните масовия старт на 12.5 километра в биатлона при жените в предпоследния ден на Олимпиадата, а утре ще присъства на закриването на Игрите във Верона заедно с председателя на БОК Весела Лечева.

"Атмосферата тук е уникална. Това, което ме прави най-щастлив, е, че това е най-успешната Олимпиада за България от 24 години насам. Тези млади атлети донесоха не само радост на българите, но усещане и стимул за обединение на цялата нация, така че сме им благодарни от все сърце. Ще направим всичко възможно българските спортисти да бъдат още по-добре подкрепени, да могат да водят тренировките си и подготовката си в идеални условия", заяви Димитър Илиев.

Той ще бъде служебен министър в следващите няколко месеца да излъчването на ново правителство след следващите парламентарни избори през април, но въпреки краткия хоризонт Илиев си поставя сериозни цели.

"Смятам, че при добро желание всичко е възможно. Още следващата седмица имам срещи с всички федерации. Идеята е да разберем какви са най-належащите проблеми, как можем да ги решим, да потърсим заедно начини да се справим с точни тази задача - да направим така, че да са добре подкрепени", заяви той.

Служебният министър е поискал доклади за състоянието на всички търговски дружества, управлявани от Министерството на спорта, в това число и на Спортния тотализатор, като не изключи проблеми в някои от техните ръководства.

"Поискал съм анализ. В момента очаквам да ми бъдат предоставени доклади за финансово състояние, за абсолютно всички показатели на всички търговски дружества. След това ще вземем решение", обясни той.

Димитър Илиев се завръща като министър на спорта за втори път след периода от юни 2023 - март 2024 година, когато беше част от редовното правителство на премиера Николай Денков.