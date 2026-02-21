БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Илиев: Това е най-успешната Олимпиада за България от 24 години насам

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Избраният за служебен министър на спорта вчера в Италия и днес изгледа на от трибуните масовия старт на 12.5 километра в биатлона при жените.

Министър Димитър Илиев
Снимка: ММС
Избраният за служебен министър на спорта Димитър Илиев сподели, че Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина са най-успешните за България от 24 години насам.

Родните атлети спечелиха две бронзови отличия чрез Тервел Замфиров в алпийския сноуборд и Лора Христова в биатлона, а единствено в Солт Лейк Сити 2002 българските състезатели за завоювали повече медали - три.

Служебният министър на спорта пристигна вчера в Италия и днес изгледа на от трибуните масовия старт на 12.5 километра в биатлона при жените в предпоследния ден на Олимпиадата, а утре ще присъства на закриването на Игрите във Верона заедно с председателя на БОК Весела Лечева.

"Атмосферата тук е уникална. Това, което ме прави най-щастлив, е, че това е най-успешната Олимпиада за България от 24 години насам. Тези млади атлети донесоха не само радост на българите, но усещане и стимул за обединение на цялата нация, така че сме им благодарни от все сърце. Ще направим всичко възможно българските спортисти да бъдат още по-добре подкрепени, да могат да водят тренировките си и подготовката си в идеални условия", заяви Димитър Илиев.

Той ще бъде служебен министър в следващите няколко месеца да излъчването на ново правителство след следващите парламентарни избори през април, но въпреки краткия хоризонт Илиев си поставя сериозни цели.

"Смятам, че при добро желание всичко е възможно. Още следващата седмица имам срещи с всички федерации. Идеята е да разберем какви са най-належащите проблеми, как можем да ги решим, да потърсим заедно начини да се справим с точни тази задача - да направим така, че да са добре подкрепени", заяви той.

Служебният министър е поискал доклади за състоянието на всички търговски дружества, управлявани от Министерството на спорта, в това число и на Спортния тотализатор, като не изключи проблеми в някои от техните ръководства.

"Поискал съм анализ. В момента очаквам да ми бъдат предоставени доклади за финансово състояние, за абсолютно всички показатели на всички търговски дружества. След това ще вземем решение", обясни той.

Димитър Илиев се завръща като министър на спорта за втори път след периода от юни 2023 - март 2024 година, когато беше част от редовното правителство на премиера Николай Денков.

"Малко е рано да се каже какво е по-различното, защото съм съвсем в началото. Но това, което ми прави впечатление, е, че основите, които положихме преди две години, а именно да дадем на младите спортисти премии в първа възрастова група, в момента берем плодовете точно от това. Защо? Анализът беше лесен да се направи. Когато едни млади хора станат световни шампиони, ние ги тупаме по рамото и им казваме: "Браво!" Но те имат нужда вече от независимост. И точно тази малка крачка, която направихме тогава в наредбите вярвам, че сега дава резултати в много спортове. Надявам се да направим и по-големи крачки, но нека навлезем малко по-дълбоко в детайли и тогава ще мога да кажа. Освен олимпийските премии, има и други начини за стимулиране. Ще видим. Времето е малко, но каквото можем, ще направим", завърши Илиев.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #министър Димитър Илиев

