Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Лора Христова изпусна подиума след драматична последна стрелба в масовия старт

Спорт
Христова затвърди мястото си сред световния елит въпреки пропуснатия шанс за подиум в масовия старт

лора христова изпусна подиума драматична последна стрелба масовия старт
Българската биатлонистка Лора Христова направи изключително силно състезание в масовия старт на 12.5 км в Антхолц-Антерселва, като дълго време се движеше в непосредствена близост до челната тройка.

22-годишната състезателка започна уверено и бе безгрешна в първите три стрелби, което ѝ позволи да се изкачи до третата позиция след първата стрелба от положение прав, само на 3.7 секунди зад водачката. Христова демонстрира отличен ритъм по трасето и впечатляващо хладнокръвие на рубежа, оставайки в реална битка за олимпийските отличия.

След първия рубеж тя излезе 14-а, на малко повече от 13 секунди зад водачката Жулия Симон. Във втората стрелба отново бе безгрешна и се изкачи до осмата позиция, само на 10.7 секунди от върха.

При първата стрелба от положение прав Христова демонстрира впечатляващо хладнокръвие, остана перфектна и се придвижи до третото място.

Решаващата последна стрелба обаче се оказа преломна. Двете пропуснати мишени я изпратиха в наказателната обиколка и я лишиха от шанс за подиум.

В крайна сметка Христова финишира 14-а с време 38:40.0 минути, на +1:21.9 зад олимпийската шампионка Жулия Симон, затвърждавайки стабилното си присъствие сред елита на световния биатлон.

С представянето си в Милано/Кортина Лора Христова не просто спечели олимпийски медал, а утвърди името си сред най-постоянните и прецизни състезателки в световния биатлон.

Бронзът в индивидуалната дисциплина, перфектните стрелби в преследването и мястото ѝ сред 30-те най-добри в масовия старт очертаха турнир, в който 23-годишната българка направи качествен скок към елита.

Лора Христова завърши 14-та в масовия старт на 12.5 км, Милена Тодорова приключи на 20-о място
Лора Христова завърши 14-та в масовия старт на 12.5 км, Милена Тодорова приключи на 20-о място
Злато и сребро за Франция в дисциплината.
Чете се за: 03:52 мин.
