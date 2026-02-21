БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Легендарният чешки хокеист Яромир Ягър обяви, че няма намерение да продължава професионалната си кариера

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Запази
Легендарният чешки хокеист Яромир Ягър обяви, че няма намерение да продължава професионалната си кариера
Слушай новината

Чешката легенда Яромир Ягър, който е олимпийски шампион, двукратен носител на Купа „Стенли“ и двукратен световен шампион, обяви, че няма намерение да продължава професионалната си кариера, съобщава ТАСС. Коментарът на играча беше цитиран от портала hokej.cz. Този сезон е 38-ият за Ягър като професионалист.

„Феновете няма да ме видят отново. Трябва да се случи чудо, ще трябва да изглеждам с 15 години по-млад. Понякога карам кънки, но качих килограми по време на Олимпиадата. Не правех нищо друго, освен да ям и да гледам телевизия, така че качих 4-5 килограма. Физическите упражнения са много важни; става въпрос за дисциплина. Най-лошото е, когато нямаш нужда от тях, но да се насилваш е ужасно. Все още поддържам форма, но не тренирам достатъчно усилено, за да играя“, призна той.

54-годишният Ягър бе избран под номер пет в драфта на Националната хокейна лига (НХЛ) от Питсбърг през 1990 година. Той печели две Купи „Стенли“ с отбора (1991 и 1992). Изиграва 1733 мача от редовния сезон в НХЛ, отбелязвайки 1921 точки (766 гола и 1155 асистенции). Той е втори в историята на лигата по общ брой точки, след канадеца Уейн Грецки (2857 - 894 асистенции и 1963 асистенции). С националния отбор нападателят печели злато (1998) и бронз (2006) на Олимпийските игри, както и две световни първенства (2005 и 2010).

Ягър е играл общо 24 сезона в НХЛ. Само американецът Крис Челиос и канадецът Горди Хау (двамата с по 26), както и канадецът Марк Месие (25), са пред него по този показател. В НХЛ Ягър е играл още за Вашингтон, Ню Йорк Рейнджърс, Филаделфия, Далас, Бостън, Ню Джърси, Флорида и Калгари. В момента нападателят играе за чешкия клуб Кладно.

По време на локаут сезона 2004-05 и от 2008 до 2011 година Ягър игра за руския Авангард Омск. С отбора той спечели Купата на европейските шампиони (2005). Ягър играе за Кладно от 2018, където започва кариерата си през сезон 1988-89. Той е и съсобственик на отбора. През този сезон нападателят е изиграл шест мача, записвайки една асистенция.

#Яромир Ягър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
3
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
5
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
6
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Хокей

Гледайте по БНТ 3: Финландия и Словакия в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026
Гледайте по БНТ 3: Финландия и Словакия в битка за бронзовите медали в хокейния турнир в Милано/Кортина 2026
САЩ на финал срещу Канада след категорична победа срещу бронзовите медалисти от Пекин 2022 САЩ на финал срещу Канада след категорична победа срещу бронзовите медалисти от Пекин 2022
Чете се за: 01:45 мин.
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Хокей на лед, САЩ - Словакия (ГАЛЕРИЯ) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Хокей на лед, САЩ - Словакия (ГАЛЕРИЯ)
Канада е първият финалист в хокейния турнир при мъжете Канада е първият финалист в хокейния турнир при мъжете
Чете се за: 02:32 мин.
САЩ победи Канада след продължение и спечели олимпийската титла по хокей при жените САЩ победи Канада след продължение и спечели олимпийската титла по хокей при жените
Чете се за: 02:22 мин.
Швейцария взе бронзовия медал на женския олимпийски турнир по хокей Швейцария взе бронзовия медал на женския олимпийски турнир по хокей
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение на камиони
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега Проблеми по пътищата в Северозападна България заради снега
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ