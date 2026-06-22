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Още пет търговски вериги се включват в инициативата "Кошница с грижа"

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Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива „Кошница с грижа“ в подкрепа на потребителите и на българските производители, съобщиха от правителствената пресслужба.

В началото на настоящия месец министър-председателят Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството, чиято цел е да гарантира стабилност, предвидимост и социална отговорност към българските граждани във време на криза и инфлация.

Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост.

На старта на проекта доброволно се включиха осем търговски вериги.

Сред приоритетите на националната инициатива "Кошница с грижа" е също стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница.

#още пет търговски вериги #кошница с грижа #Включване #кампания #новини в Метрото

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