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От петък до понеделник частично ще се ограничава движението около метростанция "Летище София“ заради фестивал

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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От днес до понеделник частично ще се ограничава движението в крайна дясна лента в отсечката от вход/изход на метростанция „Летище София“ на Терминал 2 до отбивката за вход към ,,Терминал 2 паркинг P4” , отвеждаща до парка на летището, съобщиха от Столична община.

Движението ще бъде ограничавано от 17:00 часа до 06:00 часа в дните от 19 до 22 юни.

Тридневният фестивал Aura: Temple of Eos започва днес на три сцени с над 50 световни и български артисти и музика до изгрев, информират организаторите от Fest Team.

До 21 юни събитието ще превърне Sofia Airport Park в пространство, в което музиката, светлината и енергията на хиляди хора ще се слеят в едно незабравимо преживяване.

#метростанция #ограничено движение #летище София

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