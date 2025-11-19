Отборът на Железничар с Лора Китипова и Емилета Рачева в състава си е на полуфинал за Купата на Сърбия

Националките Лора Китипова и Емилета Рачева и отборът на Железничар (Лайковац) се класираха на полуфинали за Купата на Сърбия.

Воденият от Ратко Павличевич отбор надигра Йединство (Ужице) с 3:0 (25:16, 25:18, 25:20) във втората четвъртфинална среща.

В първата среща сръбският шампион се наложи с 3:1 гейма.

Емилета Рачева бе най-резултатна с 14 точки (3 блокади). Китипова се отчете с 1 точка (1 ас).

Милена Копривица завърши с 13 точки (2 аса, 1 блокада). За Йединство Бояна Попович записа 11 точки (1 блокада).

Предстои да стане ясно кой ще е съперникът на Железничар в полуфиналите.