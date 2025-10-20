Отборът по борба за хора със слухов дефицит се готви за Олимпиадата

Официалното откриване на Олимпиадата за хора със слухов дефицит - Дефлимпикс е на 15 ноември в Токио. Националният ни отбор по борба за глухи тренира усилено, защото гони високи цели.

"Петима състезатели ще пътуват за Япония, технически и физически са подготвени, само да са здрави", каза треньорът им Денислав Чамишки.

Момчетата ни са силно мотивирани и вече мислят за медалите. За първи път те тренират заедно с украинския Национален отбор и подготовката върви по план.

България ще участва в Япония със седем вида спорт, а на страницата на Дефлимпикс, може ще видите откриването на игрите и картина от всички дисциплини.

Повече по темата гледайте в специализираното предаването за хора с увреден слух "Светът на жестовете".