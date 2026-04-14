Отменени са 12 полета на "Луфтханза" от и за София заради стачка на пилотите

Полетите на „Луфтханза“ (Lufthansa) между германските летища във Франкфурт на Майн и Мюнхен и Летище „Васил Левски“ в София днес са отменени заради стачката на пилотите на германската авиокомпания, съобщиха от летище „Васил Левски“ – София.

Отменени са общо 12 полета – шест кацащи и шест излитащи.

Пилотите на „Луфтханза“ стачкуват и днес, съобщи профсъюзът „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit – VC), цитиран от ДПА. Стачката започна в 00:01 ч. вчера и ще продължи до 23:59 ч. днес.

Президентът на синдиката Андреас Пинейро заяви, че организацията е принудена да предприеме стачни действия поради липса на напредък в няколко колективни трудови спора.

По данни на профсъюза нито „Дойче Луфтханза“, нито „Луфтханза Карго“ са представили предложение за фирмена пенсионна схема. „Луфтханза СитиЛайн“ не е предложила приемлив нов колективен трудов договор за възнагражденията, а предложението на „Юроуингс“ за пенсионна схема е определено като неприемливо.

Поредната стачка на пилотите предизвика отмяна на стотици полети и засили напрежението между страните.

Междувременно нови протестни действия обяви от сряда до четвъртък и кабинният персонал, предаде ДПА.

Независимата организация на стюардите УФО (UFO) съобщи, че кабинният състав ще преустанови работа за два дни, като стачката ще засегне всички полети на основната марка „Луфтханза“ от Франкфурт и Мюнхен.

Кабинният персонал вече проведе еднодневна стачка в петък в рамките на спора за по-добри условия на труд.

В хода на конфликта членът на Управителния съвет, отговорен за човешките ресурси, Михаел Нигеман предупреди синдикатите да не продължават конфронтационния курс.

Това е третата вълна от стачки в текущия спор, като основният конфликт е свързан с искания за по-високи пенсионни доходи.

От ръководството на „Луфтханза“ посочват, че основната компания в групата остава под натиск по отношение на разходите и конкурентоспособността. Според Нигеман звеното „Луфтханза Класик“ (Lufthansa Classic) не е достатъчно конкурентоспособно по редица маршрути и не може да си позволи допълнително увеличаване на разходите.

Синдикатът УФО и пилотската организация „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit) вече организираха стачка в средата на февруари, която предизвика масови отменени полети. В средата на март пилотите предприеха нови действия с двудневна стачка, като трудовият конфликт остава нерешен.

#стачка на пилотите #Летище Васил Левски #"Луфтханза" #отменени полети

