Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
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Победа за Илияна Йотова. Това показват данните от паралелното преброяване на 100% на агенция "Мяра" след втория тур на президентските избори.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 58,2% подкрепа на балотажа днес.
На втора позиция с 38,6% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.
3,2% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".
Избирателната активност според агенцията е 27,2% към 20.00 ч.