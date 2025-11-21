БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

Първи обилен снеговалеж премина през планинските участъци за Милано/Кортина 2026

от БНТ
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Високите участъци вече имат снежна покривка от 20 сантиметра.

Олимпия деле Тофане
Снимка: БТА
Италианските планински участъци, които ще приемат дисциплини от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, преминаха през първия си обилен снеговалеж за сезона, пише агенция АП.

Високите участъци, включително пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина, където ще бъдат проведени стартовете по ски алпийски дисциплини за жени, вече имат снежна покривка от 20 сантиметра. На места извън трасето все още се забелязват високи стръкове трева, но самото трасе вече е изцяло побеляло.

"Натрупа 20 сантиметра мек сняг, а на финала той е 15 см. Това е добра основа за нататък. Целта ни е около 80 сантиметра сняг на пистата", заяви членът на организационния комитет за алпийските дисциплини Матео Гобо в интервю за агенция АП.

Осемдесет процента е малко повече от това, с което Гобо и неговият отбор работят обичайно през сезона в световната купа в Кортина. За Игрите е нужна по-дебела покривка заради по-големия брой състезатели, повечето участници и повечето хора като цяло.

"Повече хора означава повече утъпкване на снега и редуциране на повърхността, а на нас ни трябва за Олимпиада и Параолимпиада", добави Гобо.

Минималната снежна покривка за провеждане на старт от Световната купа е 35 сантиметра.

"Не искаме да изградим лесно трасето, а да изградим добро олимпийско трасе. Очакваме тук да карат най-добрите в света, но и други състезатели. Искаме да избегнем контузиите и паданията на всяка цена, а за това ни трябва повечко сняг", каза още той.

Край финалната линия още няма издигнати трибуни за фенове, а зоната се намира в средната част на планинското възвишение. Сегашният план е за капацитет от 3 500 души, но организаторите искат да го повишат с още хиляда.

#Милано/Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026

