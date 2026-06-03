Пътна полиция в Сливен вече използва дрон с камера за контрол на движението по пътищата. Новият подход е приложен по време на специализирана полицейска операция, проведена вчера сутринта на път II-53 между Сливен и Ямбол, в района на разклона за път I-6.

Летателното устройство следи трафика отвисоко и при установяване на нарушение данните веднага се подават към намиращите се в близост патрули, които спират и санкционират водачите.

По време на 3-часовата акция по метода на широкообхватния контрол са проверени 98 автомобила и 119 души. Констатирани са общо 22 нарушения на пътя. Именно с помощта на дрона са засечени двама шофьори, които са предприели неправилно изпреварване в участъка.

При проверките е отнета книжката на един водач, както и свидетелството за регистрация на автомобил, който се е движил без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

От ОДМВР – Сливен посочват, че специализираните операции за пътна безопасност продължават, като основната цел е да се предотвратят тежки пътнотранспортни произшествия на територията на областта.