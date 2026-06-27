Кадър с шофьора на камиона минути преди катастрофата на АМ "Тракия" повдига нови въпроси за трагедията

Тежката катастрофа на магистрала "Тракия", при която загинаха две деца и бащата на едното от тях, продължава да поражда въпроси за причините, довели до трагедията. Днес се появи кадър, за който се твърди, че е заснет от толкамерите минути преди фаталния сблъсък. На него се вижда шофьорът на камиона с телефон в едната ръка и чаша в другата. Снимката беше публикувана в социалните мрежи от бащата на загиналата 12-годишна Сияна Николай Попов.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ не потвърдиха за "По света и у нас" автентичността на снимката. По информация на източници на "По света и у нас", обаче кадърът е заснет около 50 километра преди мястото на удара.

Междувременно разследването продължава. Към този момент няма експертиза, която да потвърждава твърдението на шофьора, че причината за катастрофата е спукана предна лява гума на камиона. Няма и данни шофьорът да е заспал зад волана.

До момента е известно, че тежкотоварният автомобил се е движел с разрешената скорост от 90 км/ч в активната лента. Предстои назначените експертизи да изяснят защо камионът е преминал през мантинелата и е навлязъл в насрещното платно. Знае се обаче със сигурност, че 53-годишният шофьор Енчо Денев преди две години е участвал в друга катастрофа на автомагистрала „Тракия“ и има 20 глоби за нарушения на пътя.

При катастрофата загинаха две 9-годишни деца от футболен клуб „Славия“ и бащата на едното от тях. Пострадалият треньор вече е изписан за домашно лечение, а неговата 49-годишна съпруга остава в критично състояние с опасност за живота в болница в Пловдив.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.