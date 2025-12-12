БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пътник се опита да отвори вратата на самолета по време на полет от Бостън до Хонконг
От авиокомпанията "Катай Пасифик" съобщиха, че на 10 декември пътник на полет от Бостън до Хонконг се е опитал да отвори вратата на самолета по време на движение, предаде Ройтерс.

Авиокомпанията заяви, че нито един от пътниците или членовете на екипажа не е пострадал и самолетът е кацнал безопасно. Инцидентът се разследва от полицията на града. Полицейското управление в Хонконг за момента не отговорило на искането за коментар.

"Нашият кабинен екипаж незабавно се е заел със ситуацията, проверил е вратата, за да се увери, че е добре затворена, и е докладвал инцидента пред съответните власти и полицията", заявиха от авиокомпанията и допълниха: "В "Катай" безопасността на нашите клиенти и екипаж е водеща при всяко решение, което вземаме."

Пътникът е 20-годишен мъж от континентален Китай.

