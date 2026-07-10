БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Петима арестувани при акция срещу трафиканти на хора в Германия и Швейцария

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази
Петима арестувани при акция срещу трафиканти на хора в Германия и Швейцария
Снимка: БТА
Слушай новината

Германските и швейцарските власти арестуваха петима заподозрени членове на мрежа за трафик на хора, обвинени в прекарването на над 700 души в Германия и генериране на милиони евро незаконни печалби, предаде ДПА.

Заподозреният лидер на групата е бил задържан в Женева, а четирима човека - съответно в Берлин, Дортмунд и Делменхорст в Германия, съобщиха прокуратурата и полицията.

Мъжете, на възраст между 25 и 45 години, са сирийски и ливански граждани и се смята, че са заемали висши позиции в престъпната мрежа. Те са заподозрени по-конкретно в трафик на 164 мигранти, включително деца, между октомври 2023 г. и март 2024 г.

Разследването е предизвикано от откриването на 30 души в микробуси и камиони в източната част на Бавария на границата с Австрия през 2023 г. Властите смятат, че транспортираните са били в сериозна опасност. Прокурорите заявиха, че двама други членове на мрежата вече са получили дълги присъди от съдилищата в баварските градове Ландсхут и Пасау. Четирима други заподозрени са били арестувани в Гърция, Австрия, Словения и Косово.

# трафиканти на хора #арести

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Почина певицата Бони Тейлър
2
Почина певицата Бони Тейлър
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
3
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка
4
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
5
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до 16 години
6
ГЕРБ предлагат да се забрани достъпът до социални мрежи за лица до...

Най-четени

Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
1
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
5
Турция забрани къпането в Черно море
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Европа

Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чехия и Словакия
Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Чехия и Словакия
Медийна реформа в Унгария: Обществените телевизия и радио спряха новините Медийна реформа в Унгария: Обществените телевизия и радио спряха новините
Чете се за: 03:20 мин.
Полицай от Бургас ще помага за обществения ред в туристическите зони на Париж Полицай от Бургас ще помага за обществения ред в туристическите зони на Париж
Чете се за: 00:55 мин.
Нов температурен рекорд: Юни 2026 оглави класацията за жеги Нов температурен рекорд: Юни 2026 оглави класацията за жеги
Чете се за: 00:37 мин.
Почина певицата Бони Тейлър Почина певицата Бони Тейлър
21992
Чете се за: 01:10 мин.
САЩ одобриха продажбата на ракети "Томахоук" на Германия САЩ одобриха продажбата на ракети "Томахоук" на Германия
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол, има задържан
Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол, има задържан
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал
Чете се за: 01:00 мин.
Цените на горивата след новите удари в Близкия изток – търговци очакват отново увеличение Цените на горивата след новите удари в Близкия изток – търговци очакват отново увеличение
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява възраженията си по три теми Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява възраженията си по три теми
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Близкият изток пламна отново: В Иран погребват аятолах Али Хаменей
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Договорът с "Райнметал" под въпрос: Според управляващите...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
На ритуал в Перперикон: Един от великите монголски шамани предрече...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ