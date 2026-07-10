Петима арестувани при акция срещу трафиканти на хора в Германия и Швейцария

Германските и швейцарските власти арестуваха петима заподозрени членове на мрежа за трафик на хора, обвинени в прекарването на над 700 души в Германия и генериране на милиони евро незаконни печалби, предаде ДПА.

Заподозреният лидер на групата е бил задържан в Женева, а четирима човека - съответно в Берлин, Дортмунд и Делменхорст в Германия, съобщиха прокуратурата и полицията.

Мъжете, на възраст между 25 и 45 години, са сирийски и ливански граждани и се смята, че са заемали висши позиции в престъпната мрежа. Те са заподозрени по-конкретно в трафик на 164 мигранти, включително деца, между октомври 2023 г. и март 2024 г.

Разследването е предизвикано от откриването на 30 души в микробуси и камиони в източната част на Бавария на границата с Австрия през 2023 г. Властите смятат, че транспортираните са били в сериозна опасност. Прокурорите заявиха, че двама други членове на мрежата вече са получили дълги присъди от съдилищата в баварските градове Ландсхут и Пасау. Четирима други заподозрени са били арестувани в Гърция, Австрия, Словения и Косово.