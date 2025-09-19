БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Петима души са задържани при спецакция срещу наркоразпространението в Бургас

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Полицаите открили около 10 грама метамфетамин, електронна везна и множество найлонови пликчета и парични средства в размер на близо 28 000 лева

Четирима мъже и една жена от бургаския квартал "Победа" са задържани при съвместна специализирана полицейска операция, проведена от служители на отдел "Криминална полиция" към ОДМВР – Бургас, сектор "Специални тактически действия" и Първо Районно управление.

Акцията е осъществена в частни домове на улиците "Опълченска" и "Владислав". В жилище на ул. "Опълченска", обитавано от 43-годишен криминално проявен бургазлия, полицаите открили около 10 грама кристалообразно вещество (метамфетамин), електронна везна и множество найлонови пликчета, използвани за разфасоване на наркотика. При обиска са иззети и парични средства в размер на близо 28 000 лева.

Задържани са собственикът на имота, неговата съпруга и двамата им синове. По случая е образувано досъдебно производство. Припомняме, че същото семейство беше арестувано и през май тази година, когато органите на реда откриха у тях близо 100 грама метамфетамин и голяма парична сума.

В рамките на операцията са проверени и още две жилища в квартала, обитавани от двама криминално проявени братя. В апартамент на ул. "Владислав" полицаите намерили суха тревна маса (марихуана), електронна везна и пликчета тип "джъмпери". На място са задържани 24-годишният стопанин и неговият 26-годишен брат.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

