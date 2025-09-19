БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
КНСБ ще представи данни за цената на малката потребителска кошница за месец август

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната

КНСБ ще представи данни за цената на малката потребителска кошница за месец август
КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец август.

От средата на тази година синдикатите следят цените на основните стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната.

Наблюдението е част от осъществяването на обществен контрол в процеса по въвеждане на еврото и в изпълнение на подписания с правителството меморандум за сътрудничество и недопускане на необосновано поскъпване.

#малка потребителска кошница #КНСБ #цени

