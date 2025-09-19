БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След махането на Кимъл от ефир Тръмп заплаши телевизии с отнемане на лицензи

Биляна Бонева
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Отстраняването на водещия предизвика обществен дебат за свободата на словото

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че "на телевизионни мрежи, които са срещу него, трябва да им бъде отнет лицензът".

Телевизия "Ей Би Си" спря за неопределено време емблематичното предаване на Джими Кимъл, заради негов коментар за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк и за американския президент

Тръмп приветства решението на телевизията. Кимъл, обаче, получи подкрепата на много актьори, журналисти и на членове на Демократическата партия. Отстраняването на водещия предизвика обществен дебат за свободата на словото.

"Този човек нямаше талант, всеки може да го замени. Някъде прочетох, че по време на изборите, 97% от телевизионните мрежи са били против мен. И въпреки това, спечелих. Те правят лоши коментари за мен и получават лиценз. Мисля, че може би, лицензът им трябва да бъде отнет", каза Доналд Тръмп.

Журналистически казус: Коментар срещу Тръмп спря предаването на Кимъл
Журналистически казус: Коментар срещу Тръмп спря предаването на Кимъл
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ) "Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 03:57 мин.
По-нисък лихвен процент в САЩ По-нисък лихвен процент в САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението срещу Кърк Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението срещу Кърк
Чете се за: 00:45 мин.
Трима полицаи са убити след стрелба в щата Пенсилвания Трима полицаи са убити след стрелба в щата Пенсилвания
Чете се за: 00:40 мин.
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 02:15 мин.

След инцидента с бебешка количка: Бебето остава за наблюдение в болницата във Велико Търново
След инцидента с бебешка количка: Бебето остава за наблюдение в...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Очаква се сериозен трафик по пътя за Гърция в почивните дни Очаква се сериозен трафик по пътя за Гърция в почивните дни
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Делото "Сияна": Разпитват свидетели по процеса за смъртта на 12-годишното момиче Делото "Сияна": Разпитват свидетели по процеса за смъртта на 12-годишното момиче
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Посрещаме петък с температури под 10 градуса Посрещаме петък с температури под 10 градуса
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Украйна си е върнала контрола върху над 160 кв. км
Чете се за: 01:00 мин.
По света
КНСБ ще представи данни за цената на малката потребителска кошница...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След махането на Кимъл от ефир Тръмп заплаши телевизии с отнемане...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Продават на търг картина на Пикасо
Чете се за: 00:30 мин.
По света
